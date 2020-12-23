Сергей Бабурин поддержал осужденных писателей из России и Белоруссии

Пресненский суд 23 декабря 2020 г. признал виновными в разжигании ненависти между народами выдающегося русского учёного и издателя Олега Анатольевича ПЛАТОНОВА и видного белорусского историка и литератора Валерия Михайловича ЕРЧАКА. О. Платонов осуждён на 4 года лишения свободы, В. М. Ерчак - на 3 года. Наказание объявлено условно.

Гуманность? Безнравственная акция и фарсейство! Мы знаем все научные труды, за публикацию которых осуждены историки - там нет основания для уголовного преследования!

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ решительно осуждает расправу над инакомыслием, право на которое даже не на митингах, а в своих публикациях отстаивали О. А. Платонов и В. М. Ерчак. Почему им отказано в возможности иметь своё видение русской истории? Примечательно, что работы О. А. ПЛАТОНОВА, за содержание которых он осуждён, опубликованы впервые ещё в ХХ веке.

Мы требуем отмены неправосудного приговора и полной реабилитации О. А. ПЛАТОНОВА и В. М. ЕРЧАКА!

Преследование искренних русских патриотов со стороны российских государственных органов не укрепляет авторитет власти, наносит тяжкий удар по её легитимности.

Призываем российское общество осознать, что в то время, когда вокруг России её исторические недруги формируют новый "железный занавес" из политических режимов, пропитанных лютой русофобией, находятся внутренние силы, подрывающие единство власти и народа, разжигающие своими действиями и решениями реальную межнациональной рознь и взаимное недоверие. Русский народ пытаются запугать, заставить оправдываться, перестать верить власти. Социальная и национальная консолидация России под угрозой. Будем бдительны! Равнодушие и невмешательство в происходящее смертельно опасны!

Честное имя О. А. Платонова и В. М. Ерчака должно быть восстановлено!

Слава России!