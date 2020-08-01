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2020
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Сельские будни профессора Соина

Сельские будни профессора Соина

Общество // Вчера, 22:03 // 57
Подвижники и идеолог "Новой деурбанизации", ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин выпустил мотивационный ролик в поддержку переезда из городов в сельскую местность. Жизнь в деревне представлена в нем, как совокупность духовных, экологических и физических практик. 
 
Дмитрий Соин уверен в том, что в условиях роста социальной напряженности, безработицы и эпидемиологической угрозы отъезд из крупных городов в провинцию, в экологические общины и старинные деревни - реальный выход из личного кризиса для миллионов людей! Предлагаем вниманию сам ролик-мотиватор. Постоянно обновляющуюся информацию о способах переезда и обустройства на земле вы сможете получать подписавшись на паблики Школа Соина в контакте, фейсбуке и на ютубе:
 

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