Сельские будни профессора Соина

Подвижники и идеолог "Новой деурбанизации", ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин выпустил мотивационный ролик в поддержку переезда из городов в сельскую местность. Жизнь в деревне представлена в нем, как совокупность духовных, экологических и физических практик.

Дмитрий Соин уверен в том, что в условиях роста социальной напряженности, безработицы и эпидемиологической угрозы отъезд из крупных городов в провинцию, в экологические общины и старинные деревни - реальный выход из личного кризиса для миллионов людей! Предлагаем вниманию сам ролик-мотиватор. Постоянно обновляющуюся информацию о способах переезда и обустройства на земле вы сможете получать подписавшись на паблики Школа Соина в контакте, фейсбуке и на ютубе: