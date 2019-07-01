Дмитрий Соин: купить землю, построить дом и обрести счастье! Видео!

Вопрос о переезде из мегаполиса в деревню на землю, в свою Родовую усадьбу волнует миллионы прозревающих горожан. Это люди осознающие тупиковость своего прозябания в каменных джунглях и стремящиеся к экологической жизни в собственном доме. Как мечту превратить в реальность в беседе блогера, ведущего программы "Русский интерес" Сергея Задумова с ректором Европейского института ЮСТО, исследователем возможностей человека Дмитрием Соиным.

Экологизм, общинность, гармония и развитие - вот основные принципы проекта. Он захватывает все новых людей: деятельных, организованных и успешных.







