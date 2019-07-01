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Дмитрий Соин: купить землю, построить дом и обрести счастье! Видео!

Дмитрий Соин: купить землю, построить дом и обрести счастье! Видео!

Общество // 08:55, 10 июля 2019 // 373
Вопрос о переезде из мегаполиса в деревню на землю, в свою Родовую усадьбу волнует миллионы прозревающих горожан. Это люди осознающие тупиковость своего прозябания в каменных джунглях и стремящиеся к экологической жизни в собственном доме. Как мечту превратить в реальность в беседе блогера, ведущего программы "Русский интерес" Сергея Задумова с ректором Европейского института ЮСТО, исследователем возможностей человека Дмитрием Соиным.
 
Экологизм, общинность, гармония и развитие - вот основные принципы проекта. Он захватывает все новых людей: деятельных, организованных и успешных.


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