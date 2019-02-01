Темная сторона образования: как из детей делают винтики системы

О том почему умножение дипломов не помогает людям в жизни? Где связь между образованием и успешностью? Почему уверенные двоечники и троечники быстро реализуются, а высоколобые интеллектуалы буксуют в нищете и безвестности? Это величайший секрет, который никто не спешит раскрыть людям. Но времена меняются. Сегодня открылось новое окно реальности, которое требует перезагрузки системы образования. Об этом в интервью с ректором Европейского института ЮСТО, профессором и исследователем возможностей человека Дмитрием Соиным.

Профессор Дмитрий Соин уверен в том, что и школьники, и студенты в одинаковой степени страдают от того, что им не даются знания о постановке личных целей, о формировании имиджа, о создании брендов и о продвижении на профильных рынках. Без этого персональная реализация невозможна! Видео!



