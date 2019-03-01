Климатический кризис в Москве пугает старожил столицы России

24 марта на Москву вновь обрушился аномальный снегопад. Даже старожилы города находятся в недоумении. Снег не просто выпал. Он был обилен и быстро покрыл улицы своим покровом.

Конечно климатические особенности центральной части России предполагают такие сценарии. Но слишком обилен снег и поэтому реакция на него довольно активная.

Специалисты Европейского института ЮСТО полагают, что столь жесткие климатические сюрпризы связаны с глобальными процессами и не имеют антропогенного происхождения. Движение полюсов, существенное замедление Гольфстрима и многое другое, конечно не обходит нас стороной. Следует готовится к еще более необычным поворотам судьбы. Мы ждали глобального потепления, но вполне может наступить "малый ледниковый период". Тем более активность Солнца как никогда низка и это должно нас всех насторожить и отмобилизовать, считает исследователь возможностей человека, профессор Дмитрий Соин.

Надо заранее готовить себя, общество и государство к жизни в новых условиях, когда например, в Московской области могут появиться белые медведи, а в Якутии страусы. Мир изменчив и мы должны меняться вместе с ним, подчеркнул ученый.