Дмитрий Соин: Родовые усадьбы - это путь в новую жизнь! Видео!

Родовые усадьбы для России и русских - это путь к сохранению, развитию и приумножению, считает ректор Европейского института ЮСТО, социолог и исследователь возможностей человека Дмитрий Соин. В своем интервью по этому поводу о н отметил следующее:

Кор. Скажите, пожалуйста, Вы развиваете проект под названием Территория Спасения. Он вызывает интерес. Расскажите, насколько в данный момент эта тема актуальна?

Д.Ю. Сама по себе терминология Территория Спасения не подразумевает катастрофичности или склонности к изоляции от остального мира. Территория Спасения - это идея родовой усадьбы, которая универсальна во всех смыслах этого слова. Она универсальна в том, что это - крыша над головой, это - источник продуктов питания, причем экологически чистых, такой же чистой воды. Это - место духовного пребывания, взращивания в себе гармонии, где должны генерироваться и укрепляться семейные отношения. Место, где по соседству живут друзья, единомышленники, родственники, к которым можно ходить по очереди в гости (по кругу друг к другу), постоянно находясь в коммуникации, чтоб во многом решить, в том числе вопрос одиночества. Территория Спасения - это спасение от токсичности, ядов, электромагнитного излучения, от радиации, неблагоприятных социальных условий, которые на сегодняшний день очевидны в мегаполисах, в крупных городах, когда мы дышим гарью, тяжелыми металлами, находимся в постоянной зоне вай - фаев, а это реальное облучение человека, воздействие на него электромагнитными потоками. Это - радиоактивные источники, это постоянная скученность, гонка, постоянная попытка выжить, заработать деньги на квартиру, на еду, еще Бог знает на что. Многие от этого категорически устали. И это зачастую является первопричиной сложных психологических состояний. Поэтому и Территория Спасения.

Когда я сделал несколько роликов на эту тему, то ощутил, что не зря потратил время, потому что получил огромное количество отзывов. Люди пишут из разных концов России и даже из других государств, где смотрят, читают по-русски о том, что они тоже приходят к этому. К тому, что надо жить на земле в гармонии с природой, с самим собой. В том, что надо обустраивать такие территории, общины родовых усадьб, где люди селятся и внутри распределяют хозяйство таким образом: кто-то производит больше овощей, кто-то фруктов, у кого-то молоко, творог, кефир, у кого-то птица и так далее. Это очень мощная тема и альтернативы ей нет, потому что мегаполисы настолько разрослись, что жить в них стало не просто дискомфортно, но еще и не безопасно. Представьте, жить в гигантском городе среди людей, подавляющее большинство которых ты не знаешь. Когда ты вынужден на работу преодолевать многочасовые расстояния, в метро, в скученном общественном транспорте. Если есть автомобиль - это дикие пробки, это нервы, сокращение жизни.

Я считаю, что Территория Спасения в индивидуальном плане - это выход из ситуации для многих уже уставших от этой гонки за псевдоуспешностью в крупных городах. Это выход и для общества, и для государства. Россия во времена Советского Союза - одна шестая часть земного шара, сейчас одна седьмая или восьмая. Гигантская страна и при этом две трети населения сконцентрировано в десятке крупных городов, где миллионы, десятки миллионов людей. Не может страна развиваться гармонично, если территории пустуют, а народ в мегаполисах друг у друга на головах сидит. Оказание поддержки в расселении людей в экологически чистые зоны там, где вода, почва, природа способствует самодостаточности, личности, семье - это может стать частью национальной стратегии.

Я всех призываю задуматься. Мы помогаем людям определиться, как выстраивается такая община, как выстраивается личная усадьба, каким образом изучить экологическое состояние территории, состояние водных ресурсов, почву, логистику, коммуникации. В итоге человек обретает реальное счастье. С одной стороны он живет цивилизованно, с другой стороны - на земле. С одной стороны он находится в коммуникации со всеми, а с другой стороны имеет жизненное пространство. С одной стороны он растет карьерно, а с другой - не потеет, не парится, не переживает в приемных у великих начальников, которые могут унизить и раздавить в три секунды.

Так что - добро пожаловать в новую жизнь, в жизнь, которая была традиционной именно для нашего народа. И вот эту традицию мы утратили и нация надломилась. Надломилась и рождаемость, и семейные узы и духовность наша надломилась, потому что наш человек не приспособлен по природе жить в скворечниках. Он должен жить на земле, он должен дышать свежим воздухом, пить парное молоко и каждый день под ногами ощущать землю.

Спасибо, Дмитрий Юрьевич за интереснейшую беседу.

Спасибо и вам!



