Светлана Дидушок: новолуние 5 февраля дарит надежду на лучшее

Астрологический прогноз известного специалиста Светланы Дидушок затрагивает период новолуния, который стартует с 5 февраля текущего года. Рекомендуется проявлять активность, строить планы и действовать по нарастающей траектории:



СКОРО НОВАЯ ЛУНА! Новолуние 5 февраля в 00:03 Луна в Водолее

1-й лунный день 00:03-08:47

Близиться час, когда можно планировать свои новые дела, проекты. Воспользуйтесь благоприятным моментом во благо себя и мира!

Особенностью этого новолуния будет то, что 5 февралями китайскому календарю наступает год Жёлтого земляного Кабана, который задаст свой темп на ближайший год и завершит 12 летний цикл.

Новая Луна в Водолее даст возможность объединиться с друзьями и близкими по духу людьми. Это новые знакомства, совместные проекты. Также время способствует увидеть новаторские идеи, переосмыслить свои планы

Этот момент будет являть собой начало лунного месяца и потому первый час с 00:03 до 01:03 будет самым волшебным, когда небеса будут слышать каждого из нас.

Продолжение практики в Новолуние на странице Астрология на каждый день

И пусть исполняются ваши желания во Благо!

Ангелов-Хранителей и Пространство вам в помощь!

Мира! Счастья! Любви!