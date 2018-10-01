Чиновники бывают разные: с тормозами и без тормозов

О природе чиновничьей безалаберности и ответственности на Первом канале в программе "Время Покажет" рассуждают эксперты социологи и экономисты. По мнению ректора Европейского института ЮСТО: "Нельзя всех чиновников огульно загонять в негативную сферу. Есть люди безалаберные и коррумпированные, но основная часть госаппарата состоит из честных исполнителей. Они в сложных условиях обеспечивают жизнедеятельность всех государственных систем".



