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Чиновники бывают разные: с тормозами и без тормозов

Чиновники бывают разные: с тормозами и без тормозов

Общество // Вчера, 11:02 // 95
О природе чиновничьей безалаберности и ответственности на Первом канале в программе "Время Покажет" рассуждают эксперты социологи и экономисты. По мнению ректора Европейского института ЮСТО: "Нельзя всех чиновников огульно загонять в негативную сферу. Есть люди безалаберные и коррумпированные, но основная часть госаппарата состоит из честных исполнителей. Они в сложных условиях обеспечивают жизнедеятельность всех государственных систем".
 

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