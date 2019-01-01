Соин - Исаеву: уважай нижегородцев! Гордись Нижним Новгородом! Видео!

Проблема российских либералов и интеллигенции в том, что они не ценят достижений собственной страны, считает ректор Европейского института ЮСТО, эксперт Дмитрий Соин. В ораторском батле на Первом канале, в программе "Время покажет!" с либералом Никитой Исаевым ученый призвал менять отношение к созданным нашим народом ценностям. Схватка экспертов началась в процессе обсуждения рейтинга Нижнего Новгорода.

В итоге эта тема приобрела серьезный резонанс в Нижнем Новгороде. В нее оказались вовлечены руководители города, области и региональные СМИ. Смотрите Видео:



