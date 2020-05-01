Высокие вибрации - это пропуск в будущее. Видео!

Работа над повышением энергетических вибраций - это пропуск в будущее, считает ректор Европейского института ЮСТО, профессор, исследователь возможностей человека Дмитрий Соин. Люди с низкими вибрациями окажутся в маргинальном секторе человечества, а с высокими войдут в новую элиту. Об этом Дмитрий Соин рассказал в видеоролике, который мистическим образом попал в редакцию ИА "ТИРАС"

Ко мне поступает много вопросов, касающееся темы вибрации. Сегодня у нас имеется достаточно много информации относительно того, что перемены, которые появились в жизни человечества сопряжаны с изменением вибрации Вселенной и планеты. И соответственно, люди, которые повышают свои вибрации вместе с вибрациями вселенной - имеют перспективу. Они будут развиваться и процветать, они будут долго жить, они одержат победу над болезнями, включая и короновирус.

А те люди, которые не будут этого делать к сожалению уйдут в маргинальную сферу или в маргинальный пласт человечества. Касаясь вибрации очень много разговоров, но нет конкретики. Хочу вам пояснить несколько важных аспектов этой темы.

Во-первых, вибрации- это наши мысли. Наши мысли должны идти на повышение. Из них надо изгонять всё, что связанно с алчностью, с тщеславием, с гордыней. Всё что касается праздных удовольствий и потоков, которые могут увести нас куда-то в сторону извращения и мерзких идей. И вот эта работа очень важна. Когда вы будите думать о творчестве, о духовном, о саморазвитии, о личностном росте-это будет повышать ваши вибрации.

Во-вторых, речь. Речевые вибрации - определяющие. Мы через речь общаемся друг с другом, передаём свои мысли и идеи. Поэтому из речи надо вычистить полностью нецензурную брань, надо из речи вычистить всякие скабрезные и грязные шутки, нецензурные обороты. Речь должна быть чистой, правильной. Она должна быть акцентирована на духовные, творческие моменты, на моменты связанные с личностным ростом человека.

И есть третий вид вибраций, которые касаются пищи. Вот мы уже поговорили о мышлении, мы поговорили о речи. И там и там понятно, к чему мы должны стремиться. А вот что касается пищи, это очень важный момент. Есть понятие "трёх гун": сатва, раджас, тамас. Сатва-это благость, раджа-это страсть, тамас - это тьма. И вот, есть ряд продуктов, которые относятся к "тьме". Я сейчас не призываю к какому-то вегетарианству и прочему. У каждого есть свой выбор, но следует понимать, что если вы насыщаетесь плотью других живых существ, то у вас будут о твратительные, низкие вибрации. И есть даже медицинские подтверждения вреда от тамосических продуктов. Есть целый ряд неизлечимых заболевани й, связанных с употреблением мяса, в частности красного. Это рак, это сердечно-сосудистые заболевания, это поджелудочная железа, но самое главное это ещё духовная смерть. Понятно, что перейти на вегетарианство сразу очень сложно, но для начала избавьтесь от употребления тяжёлых видов мяса. Постепенно вы перейдёте на рыбу, а может быть в какой-то момент и станете чистыми вегетарианцами, потому что вегетарианство даёт высокие вибрации и вы это сразу почувствуете .



