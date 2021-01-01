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https://expert.ru/2020/12/25/koltso-szhimaetsya-smozhet-li-moskvi-uderzhat-postsovetskoe-prostranstvo/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr&fbclid=IwAR2QhVkkVpOcBY7y49095Xidkx_OsAM522VA6h2fjoVz5VvaNQd2AAR7wK0 

 
 