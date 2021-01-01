Дмитрий Андреев

Издание ЭКСПЕРТ

России пока удается лавировать на постсоветском пространстве, более или мене удачно решать текущие вопросы, но при этом она совершенно не смотрит вдаль. «Текучка» отнимает все ее силы, в то время как 2020 год показал исчерпанность единственной стратегии Москвы на своей периферии — мягкого или жесткого «принуждения к партнерству» Вопрос о том, каким законам подчиняется сегодня интеграция на постсоветском пространстве, пережившем в этом году столько потрясений, во многом связан с историей этого региона. А если точнее — с историей российской политики на своей периферии. Изначально это пространство объединялось и оформлялось логикой жизни империи — то есть приращением все новых и новых территорий. В точно такой же логике действовала и «красная империя» СССР. При этом оба государства удерживали территории главным образом не за счет привязывания к себе их экономических интересов и тем более не вследствие какого-либо политического конструирования, а буквально подключая идентичности народов, населявших эти земли, к единому российскому культурному полю.

В нынешних условиях Россия не имеет возможности действовать так же. Непосредственное включение новых территорий сопровождается сейчас, в отличие от начала XX века и тем более от XVIII—XIX веков, международными скандалами и санкциями.

Но главная проблема состоит в том, что интеграционные процессы на постсоветском пространстве не просто находятся в состоянии стагнации, они все очевиднее деградируют. Бывшие советские республики дистанцируются от России. Не говоря уже о прибалтийских странах, которые отмежевались от России еще даже до распада СССР, многие, если не все, новые государства выстраивают свою идентичность на противостоянии с Москвой.

В ход идут старые флаги, гербы, символы, герои, использовавшиеся как эмблематика «самостийности» зачастую еще с имперских времен. Особенно ярко это проявляется на Украине, где культ УПА, Бандеры и других коллаборационистов сначала просто сдвигал украинскую идентичность все дальше и дальше от России, а затем — после событий «русской весны» — сущность этой страны стала принципиально антироссийской.

Разумеется, украинская государственность и до того была нам в высшей степени враждебна, но тогда она хотя бы притворялась неким самостоятельным конструктом. Теперь же Украина выстраивает свой образ как анти-Россию, настоящую, в отличие от «Татарии», Русь, независимую от Московии. Для Украины это был довольно умный пропагандистский ход, который, по сути, создал единственную скрепу, кое-как удерживающую это государство. Ничего другого у него нет.

Без «принуждения к партнерству»