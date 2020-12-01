Самая успешная в истории миротворческая операция - реализована Россией в Приднестровье Эксперты // 21:33, 21 декабря 2020 // 236

Ректор Европейского института ЮСТО, профессор, участник боевых действий по защите Приднестровья Дмитрий Соин вспоминает о кровавых событиях 1992г. Главный вывод ученого: во имя мира необходимо сохранить формат осуществляемой Россией миротворческой операции на берегах Днестра. Приводим выдержки из выступления Дмитрия Соина на телеканале "Звезда":



Из событий 1992 года в Приднестровье особенно запомнились многочисленные жертвы среди мирного населения. Июнь месяц, на улице страшная жара, а в Тирасполь съезжаются рефрижераторы с трупами. Иногда более сотни человек привозили за день - это во время боев в Бендерах.



Причем значительная их часть были обычные люди, не военнослужащие. Это были те кто попал под огонь снайперов, под огонь артиллерийских ударов, ведь 19 числа были выпускные вечера и весь ужас случившегося заключался в том, что школьники были заблокированы в своих школах. По этим объектам тоже наносились удары, погибли подростки и родители, которые бежали на выручку к своим детям.



Снайперы не давали подымать голову ни кому. Моя однокурсница, которая была на восьмом месяце беременности, когда начался обстрел города, она шла по мосту и пули свистели над ее головой так зловеще, что она по ее словам чуть прямо там не родила.



А сколько людей не прошло через этот мост при попытке эвакуироваться. Не давали выйти в магазин, купить воду. Была отключена вода и электричество. И эти жуткие картины - это только Бендеры.



Была попытка наносить удары по гидроэлектростанции в Дубоссарах, если бы удалось взорвать плотину, то огромный поток воды, смыл бы населенные пункты, где живут десятки тысяч человек. Степень безумия была такова, что лишь бы нанести какой-то ущерб противнику не зависимо от последствий.



Были вопиющие случаи когда расстреляли скорую помощь, с рожаницей и медперсоналом. Молдаване особенно не любили казаков. У каждого казака было несколько патронов в кармане, на тот случай если прижмет, - лучше застрелится чем попасть в плен.



Причина была в очень жестоких издевательствах над пленными, которых связывая топили в выгребных ямах, расчленяли. Это все демонстрировалось приднестровцам, потому что ставка была на устрашение.



Но ошибка националистов заключалась в том, что такие методы дали обратный эффект, в результате чего выстроились очереди в военкоматах.



Я был студентом второго курса исторического факультета, мог бы никуда не идти, но и я и сотни таких же молодых людей встали и пошли на защиту страны.



И вот в ключевой момент войны, когда эти рефрижераторы с телами пошли и стало понятно что это прямо бойня идет с применением тяжелого вооружения. Были уже попытки обстреливать Тирасполь.



В этот момент удалось насести удары по Кицканскому плацдарму, где была уничтожена группировка молдавской армии, готовившая штурм Тирасполя и по Гербовецкому лесу, где были уничтожены сотни боевиков готовившие повторный штурм Бендер.



Это отрезвило Кишинев и на фоне этого отрезвления началась миротворческая операция, которая уже 28 лет сохраняет мир и это нужно вписать в учебники. Нигде не было похожего. Сегодня я с уверенностью говорю о том, что именно в Приднестровье Россия осуществляет самую успешную миротворческую операцию не только постсоветского пространства, но и на международном уровне.

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