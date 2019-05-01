Дмитрий Соин: истинная Свобода - это кайф!

Корр. Сегодня мы беседуем с ректором Европейского института JUSTO, профессором Соиным Дмитрием Юрьевичем. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич!

Д.Ю. Добрый день!

Корр. Скажите, пожалуйста, что в Вашем понимании является свободой?

Д.Ю. Свобода, в моем понимании, это некая абстракция. О ней очень любят поговорить, за нее тысячелетиями борются, но свобода, как явление, содержит в себе несколько мощных блоков. Допустим, может быть личная свобода, может быть религиозная свобода, политическая, информационная, духовная. Я только начал перечислять и уже сколько свобод назвал. На мой взгляд, настоящая свобода - это, когда ты внутренне ощущаешь способность и готовность самостоятельно мыслить и принимать решения. То есть, внутренняя автономия - это и есть настоящая свобода.

С чего начинаются те же политические свободы? С того, что мы делаем несвободными противников политических свобод. То есть, практически в каждой стране есть в уголовном кодексе статьи, по которым можно посадить людей в тюрьму или как-то по-другому наказать, которые выступают против свободы. Вот вам и вся политическая свобода, построенная на не свободе.



Что такое религиозная свобода? С одной стороны, право исповедывать любую религию, духовную доктрину и так далее. Но, тут же вступают в действие оговорки, что есть деструктивные секты, радикальные секты, террористические религиозные группы.

Берем социальную свободу. А как может быть социальная свобода, если один может себе покупать майбахи, самолеты, яхты и острова, а другой роется в кармане и думает, что ему сегодня купить - булку хлеба или пирожки с повидлом. Все эти вещи достаточно понятные и банальные. Я говорю лишь о том, что существует множество взглядов на свободу.

Термин "свобода", философия свободы веками использовались для того, чтобы за что-то бороться. Это действительно исторический факт. Люди борются за свободу, и, когда в итоге побеждают, делают несвободными всех остальных. Чем заканчиваются все без исключения революции? Великая французская революция - около миллиона гильотинированных, Великая октябрьская революция - десятки миллионов репрессированных, миллионы погибших. А все начиналось с борьбы за свободу. Поэтому я считаю, что свобода - это морально-нравственная, духовная автономия, автономия мышления.

Кто-то мне скажет, что свобода - это когда много денег. Ты свободен и можешь их тратить. Я тут же возражу. У кого много денег, те не свободны. Они к ним привязаны, они их вынуждены где-то хранить, куда-то вкладывать, переживать за сохранность. Кто-то скажет: "Свобода заключается в том, что можно выходить на улицу и говорить все, что угодно". А я скажу, что да - это тоже свобода, но есть масса людей, которые выходят на улицы и говорят то, что противоречит уголовному и административному кодексу и потом сидят в тюрьмах. Такие вещи, как политические свободы, социальные, даже религиозные свободы - это штука очень относительная. Да, мы об этом говорим и за это боремся, мы это понимаем и приветствуем. Но, надо осознать главное, что человек, в первую очередь, должен быть свободен в своем собственном мире.

А что это значит? Освобождение мышления от заскорузлости, освобождение речи от грязи, освобождение головы

от дурных мыслей, от агрессивности, фанатизма, привязанностей, от радикализма. Это все, что делает нас рабами. Берем монаха практически в любой религии, который не только что стал монахом, а уже прошел основные этапы духовного посвещения. Казалось бы, человек замкнутый где-то в монастыре, в специальной одежде, подвергнутый определенному ритуалу, когда надо в какое-то время встать, молиться. Но, он свободен, потому что его разум чист, освобожден от материальных и мирских иллюзий.

То есть получается, если, например человек жадный, то внешние манипуляторы (кто бы это не был) могут через жадность поставить его в зависимость и человек уже будет не свободен. Правильно?

Конечно. Вернемся к религиозным принципам. Что есть грех? Гордыня, тщеславие, чревоугодие, алчность, сребролюбие и так далее. Почему? Потому что, именно через эти мотивы, болевые точки человеком легко управлять. А, если человеком легко управлять, может ли он быть свободным? Конечно, нет. И поэтому избавление от данных зависимостей и есть путь к свободе.

Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Всего доброго.



