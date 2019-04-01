Сергей Бабурин не исключил покушения на Владимира Зеленского

Оценивая первые результаты выборов на Украине российский политик и общественный деятель Сергей Бабурин выразил опасение за жизнь Владимира Зеленского. Он не исключил возможности покушения на него со стороны конкурентов. Предлагаем вниманию цитату Сергея Бабурина по этому поводу:

"Владимир Зеленский, что бы о нём не говорили, мне реально симпатичен. Конечно, через "Квартал 95", но уверен, что он талантлив не только на эстраде. И умён.

Искренне поздравляю его с лидерством в первом туре президентских выборов!

Ясно одно: нынешняя украинская власть не для того свергала Януковича, чтобы пустить на пост Президента Украины постороннего ей В.А.Зеленского. Дай Бог, чтобы не убили! Но то, что будут применять против Зеленского силу и подлость - не сомневаюсь.

Тем не менее, Владимир Александрович - вперед! К победе!".