Политические перспективы России и Белоруссии. Почему надо благодарить Владимира Путина! Видео!

Геополитические и экономические перспективы Белоруссии и России. Источники нашей бедности и возможность стать богатыми и счастливыми. Внешнеполитические прорывы Владимира Путина. Судьба лидера России и игры мировых элит. Все это в подробном интервью с экспертом, ректором Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин на канале Люди PRO.

Опытный политик, основатель медийных, социальных и образовательных проектов делится впечатлениями о современной политике, философии и социологии. Видео!



