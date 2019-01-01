Политические перспективы России и Белоруссии. Почему надо благодарить Владимира Путина! Видео!
Эксперты // Сегодня, 12:40 // 0
Геополитические и экономические перспективы Белоруссии и России. Источники нашей бедности и возможность стать богатыми и счастливыми. Внешнеполитические прорывы Владимира Путина. Судьба лидера России и игры мировых элит. Все это в подробном интервью с экспертом, ректором Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин на канале Люди PRO.
Опытный политик, основатель медийных, социальных и образовательных проектов делится впечатлениями о современной политике, философии и социологии. Видео!