Геополитический анализ на Первом канале в программе "Время Покажет" затронул острый вопрос российско-японских отношений. Речь шла о переговорах по заключению мирного договора и Курильских островах. Общее мнение участников: переговоры необходимы. Они позволяют России прорвать выстраиваемую США блокаду страны и создают стратегические экономические и геополитические перспективы на Юго-Восточном направлении. Возможно иероглиф "Поворот" подходит и России, считает профессор, социолог и аналитик Дмитрий Соин. Смотрите видео!



