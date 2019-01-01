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2019
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В России нужно возродить славянские символы Нового года

В России нужно возродить славянские символы Нового года

Эксперты // Вчера, 14:20 // 269
В России используют чужеродные символы Нового года. Такую точку зрения высказал эксперт, ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин в эфире программы "Время покажет". Но свет в конце тоннеля виден. Уже в этом году активно начал продвигаться славянский символ "Парящего Орла", подчеркнул ученый-социолог
 
"Славянские символы Нового года появляются и это тоже большой шаг вперед на пути в развитии нашего самосознания. Потому что сегодня доминирует восточный взгляд на чреду китайских символов, петуха или свиньи. Но время идет.  Народ начинает изучать и другие мотивы, которые связаны с нашими древними традициями. И мне конечно приятней видеть как символ Нового года, Гордого славянского Орла". 
 

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