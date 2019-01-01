В России нужно возродить славянские символы Нового года

В России используют чужеродные символы Нового года. Такую точку зрения высказал эксперт, ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин в эфире программы "Время покажет". Но свет в конце тоннеля виден. Уже в этом году активно начал продвигаться славянский символ "Парящего Орла", подчеркнул ученый-социолог

"Славянские символы Нового года появляются и это тоже большой шаг вперед на пути в развитии нашего самосознания. Потому что сегодня доминирует восточный взгляд на чреду китайских символов, петуха или свиньи. Но время идет. Народ начинает изучать и другие мотивы, которые связаны с нашими древними традициями. И мне конечно приятней видеть как символ Нового года, Гордого славянского Орла".