По информации ИА"ТИРАС", профессор, этнолог, эксперт в области психологии влияния Дмитрий Соин рассказал о двух уровнях сознания:



"Когда меня спрашивают, а что же важно для человека? Я отвечаю. что есть два уровня сознания. Первый уровень - это сознание материалистического мира и в этом мире успех возможен только в том случае, если человек умеет правильно поставить цель. Он должен уметь формировать мысли и образ будущего и этот образ ужать до конкретной цели. В этом отношении всем рекомендую посмотреть фильм "Золотой теленок", как там Остап Бендер для Шуры Балаганова формировал конкретную цель. Все дело в деталях и только благодаря этому человек может понять куда ему пойти учиться, в каком кругу общаться, в каком городе и стране жить. Многие люди разочаровались, когда пошли учиться туда, куда пошли учится друзья. После этого человек неожиданно понимает, что оказался не там где нужно. И вот ко мне постоянно по психологическим вопросам приходят люди на консультацию с такими судьбами".