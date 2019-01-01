Дмитрий Соин о курсе иновационного пиара

Ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин рассказал о том, для чего нужно изучить иновационный пиар и в каких сферах его можно применять. ИА"ТИРАС", публикует мнение эксперта:

"Практически каждый из вас, в той или иной степени соприкасались со словом пиар. Есть обороты такие как: пиарщик, заниматься пиаром, пиариться. И редко кто задумывается что пиар, это не что-то умозрительное, а вполне конкретная технология, технология связи с общественностью. И когда-то она зародилась на фоне социальных и политических конфликтов США. И все было построено на том что с помощью пиара, можно мирными способами добиваться нужного результата. Пиар включает в себя продвижение политиков, общественных деятелей, товаров, услуг, фирм и компаний. Бывают случае когда целое государство заказывает свое положительное продвижение. Фактически все религиозные организации занимаются своим собственным пиаром. Поэтому высокоэффективный пиар-менеджер всегда будет востребован. Это высокооплачиваемая, элитная работа и она может стать формой реализации для любого умного, ищущего себя человека".