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Анастасия Каримова: о чем говорят московские таксисты

Анастасия Каримова: о чем говорят московские таксисты

Эксперты // Сегодня, 14:07 // 0
Анастасия Каримова пребывает в шоке. Она стала прислушиваться к разговорам московских таксистов и сделала ряд выводов. Он неутешительны. Теперь стоя в пробках она постоянно испытывает вмешательство посторонних людей в свое подсознание.
В Москве мне хронически не везет с водителями убера. Позавчера два с половиной часа провела в пробках по пути из аэропорта с человеком, который рассуждал о том, что я беспринципная, потому что живу в США, что США скоро будут уничтожены вулканом Йеллоустоун, что человечество появилось не путем эволюции, а было принесено из космоса.
 
Каждый второй водитель пытается меня вовлечь в разговоры о "женоподобных мужчинах и извращенцах", о мигрантах, занимающих рабочие места русских, пару раз за последний мой приезд мне говорили о том, что я скоро стану слишком старой для замужества и материнства и что мне надо поторопиться.
 
Что интересно, в моем опыте эту чушь несли конкретно русские водители. Я вчера поймала себя на том, что радуюсь, когда мне при заказе такси выпадают люди с нерусскими именами, потому что от людей из кавказских и среднеазиатских регионов таких отвратительных хамских монологов мне ещё ни разу не доводилось выслушивать.
 
 
 
 
 
 
 

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