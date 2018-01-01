Анастасия Каримова: о чем говорят московские таксисты

Анастасия Каримова пребывает в шоке. Она стала прислушиваться к разговорам московских таксистов и сделала ряд выводов. Он неутешительны. Теперь стоя в пробках она постоянно испытывает вмешательство посторонних людей в свое подсознание.

В Москве мне хронически не везет с водителями убера. Позавчера два с половиной часа провела в пробках по пути из аэропорта с человеком, который рассуждал о том, что я беспринципная, потому что живу в США, что США скоро будут уничтожены вулканом Йеллоустоун, что человечество появилось не путем эволюции, а было принесено из космоса.