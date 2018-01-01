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Порошенко - фрик. План имитации войны с Россией раскрыт!

Порошенко - фрик. План имитации войны с Россией раскрыт!

Эксперты
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Вчера, 17:53
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Украина продолжает двигаться в фарватере антироссийской агрессивной политики США. По мнению ректора Европейского института ЮСТО, военного аналитика Дмитрия Соина выполняя задание из Вашингтона Петр Порошенко ведет себя, как политический фрик, чья задача провоцировать Россию на обострение отношений.  Это создает основу для все новых санкций в отношении Москвы.
 
Действуя по нарастающей, в угоду западным спонсорам, Порошенко, может действовать комбинированно: наращивать давление на Керченский пролив и Крым, санкционировать наступление на Донбасс и одновременно имитировать боестолкновения вдоль Российской границы. Смотрите видео!
 

 

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