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Лысого Ковтуна отправили в окопы под Донецк. Скандал в эфире Первого канала!

Лысого Ковтуна отправили в окопы под Донецк. Скандал в эфире Первого канала!

Эксперты
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Вчера, 14:07
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Идеолога русофобии Вячеслава Ковтуна отправили в окопы под Донецк. В скандальной дискуссии прямого эфира Первого канала на программе Время Покажет в ответ на антироссийскую истерику "лысого эксперта"  ректор Европейского института ЮСТО, эксперт в области гибридных войн Дмитрий Соин оборвал зарвавшегося "свидомого" посоветовав ему одеть форму, каску и отправиться в окопы. Там Ковтун мог бы проявить свой пыл и украинский патриотизм.
 
Идея взять в руки оружие не понравилась господину Ковтуну. Сегодня понятно, что он болтун, позер и трус:
 

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