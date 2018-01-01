Назван рейтинг профессий для жестоких и аморальных людей

По мнению политического аналитика, депутата парламента Приднестровья 5 созыва, профессора Дмитрия Соина, в числе лидеров может оказаться профессиональная политика.

"В ней Цель оправдывает средства и мораль теряется на фоне желания достичь победы любой ценой. Поэтому политикам свойственно искажать информацию, манипулировать избирателями и выступать инициаторами проектов не учитывающих интересы большинства граждан. Этим реальная политика отличается от той, что мы знаем по учебникам политологии. Такова жизнь и таковы политические реалии", считает Дмитрий Соин.

ИА "ТИРАС" предлагает вниманию ролик, где Дмитрий Соин дает короткую, но емкую рекомендацию политике, как виду деятельности:

По мнению ученых, есть множество аморальных и жестоких профессий. Но какие из них лидируют по двум вышеизложенным критериям, остается вопросом.