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Назван рейтинг профессий для жестоких и аморальных людей

Назван рейтинг профессий для жестоких и аморальных людей

Эксперты // Сегодня, 08:17 // 0
По мнению ученых, есть множество аморальных и жестоких профессий. Но какие из них лидируют по двум вышеизложенным критериям, остается вопросом. 
По мнению политического аналитика, депутата парламента Приднестровья 5 созыва, профессора Дмитрия Соина, в числе лидеров может оказаться профессиональная политика.
 
"В ней Цель оправдывает средства и мораль теряется на фоне желания достичь победы любой ценой. Поэтому политикам свойственно искажать информацию, манипулировать избирателями и выступать инициаторами проектов не учитывающих интересы большинства граждан. Этим реальная политика отличается от той, что мы знаем по учебникам политологии. Такова жизнь и таковы политические реалии", считает Дмитрий Соин.
 
ИА "ТИРАС" предлагает вниманию ролик, где Дмитрий Соин дает короткую, но емкую рекомендацию политике, как виду деятельности:
 

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