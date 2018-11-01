Дмитрий Соин рассказал о политическом лидерстве Эксперты // Вчера, 20:03 // 76

По информации ИА"ТИРАС", ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин в эфире канала "Анна Ньюс" рассказал о политическом лидерстве:

"Описывается случай, когда Робеспьер стоял и общался с товарищем, мимо них пробежала толпа людей, в свою очередь Робеспьер прервал беседу и побежал впереди них. Через некоторое время, когда они снова встретились с этим товарищем, тот задал Робеспьеру вопрос, знал ли он этих людей, на что получил ответ революционера, что он не знал этих людей но важно было их возглавить. У меня лично получилась похожая ситуация, с точки зрения что историческая ситуация сложилась так, когда требовались новые подходы и технологии в непризнанной стране. Часть из них привозил я, потому что я здесь (в Москве) учился, я здесь закончил специальные курсы при институте социологии, по массмедиа, по медийным технологиям. Здесь(в Москве) я научился реализовывать информационные проекты и это все на меня свалилось. Это не было так, что я ходил с фанатично-горящими глазами что бы мне сделать первому. Но совокупность этих обстоятельств так вот сыграла. И я думаю что из-за этого моя личностная структура получила более широкую базу чем просто сотрудник спецслужб. Впоследствии я быстро шел по карьерной лестнице в министерстве безопасности, а после ухода оттуда я избрался в Верховный совет Приднестровья и возглавил комиссию по внешней политике. На тот момент у меня уже было свое молодежное движение "Прорыв" и партия. После моего вхождения в парламент, тоже была интересная работа, связанная с тем что я как глава комиссии, участвовал во встречах со всеми иностранными делегациями. И эта работа очень хорошо повлияла на расширение моего кругозора".