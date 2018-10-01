Патриарх Кирилл отправил на свалку истории Петра Порошенко Эксперты // Вчера, 12:42 // 161

Лицемерная, антихристианская позиция президента Украины Петра Порошенко вызывает все более негативную реакцию православного мира и экспертов специализирующихся на религоведении. В частности Кирилл Фролов сделал следующий комментарий:

Порошенко, со свойственным ему лицемерием, заявил, что сам он будет защищать храмы УПЦ от захвата , а, строптивых иерархов УПЦ пригонит на «разбойничий лжесобор» «народ». «Народом» Порошенко нацистов, которые по указу Порошенко будут захватывать храмы, которые он будет «защищать» и управление «Т» СБУ, которое строчит уголовный дела на иерархов и «пачками» вызывает духовенство в СБУ. Последнее уголовное дело было заведено на Овручского митрополита Виссариона (Стретовича). «Вина» митрополита - в исповедании Догмата о Церкви, согласно которому вне границ Церкви –ереси и расколы. СБУ теперь всех православных будет судить за «разжигание межконфессиональной розни», но нарвется в ответ на массовые и грамотно составленные судебные иски. Ересью и расколом будет т.н. «Православная церковью в Украине», «разбойничий собор» которой Порошенко назначил в Киевской Софии на 15 декабря. Софийский Собор видел и не такое кощунство. Вспомним 1921 год, тогда Петлюра тоже организовал в Святой Софии «учредительный собор» т.н. «УАПЦ» во главе со скандальным попом - обновленцем Липковским, который со своей «тусовкой» положили на себя руки и назвали это кощунство «архиерейскими хиротониями». Тогда Константинопольский патриархат поддержал развитие этого «шоу» вместе с обновленческим расколом. Это не прибавило ему церковной легитимности, не сделало раскол Церковью. Не сделает и сейчас. Униат Юраш, глава «департамента по ликвидации Православия» Минкультуры Украины, объявил Малороссию «канонической территорией «ПЦ в У», т.е.унии, и «перенес» дату «собора» к католическому Рождеству 25 декабря, ему важно продемонстрировать, что новая конфессия будет униатской и провозгласит земли Новороссии, Малороссии и Подкарпатской Руси «канонической территорией» новой конфессии, которая, как показала ее «Конституционная хартия», данная ересиархом и расколоучителем Варфоломеем и заменяющая догматы и каноны, делает ее гораздо более зависимой от Константинопольского Патриархата, чем УПЦ от Московского. Наиболее последовательные националисты первыми поняли, что под видом автокефалии им навязывают унию и нового, греческого «Папу», считающего славян «унтерменшами», годными к использованию лишь против главного врага ,»москалей», а затем приговоренных к «сливу». Этот «слив « уже прозвучал в словах Варфоломея о мнимой ревности всех славян, а не только русских, к грекам в Православии. Эти последовательные украинские националисты, поняв, что их жестко обманули, стали присматриваться к Блаженнейшему митрополиту Онуфрию, рассуждать, что им не все сказали, стали прозревать, что владыка Онуфрий –это человек святой жизни и все более себя чувствовать «националистами всея Руси».

А Святейший Патриарх Кирилла молебне Донском монастыре в честь 101ой интронизации святого Патриарха Тихона, преданного Константинопольским Патриархатом, прямо определил строителями безблагодатной и раскольнической «Православной Церкви в Украине» их место- на помойке истории: «"...Его молитвами да хранит Господь Церковь нашу, и сегодня терзаемую многими противоречиями и привнесением очень опасных стихий мира сего! Особенно мы молимся сегодня об Украине, о нашем народе, который подвергается там дискриминации. Мы просим Господа остановить руку гонителей, с тем чтобы они не повторили страшных ошибок, которые совершили гонители времен Патриарха Тихона. И мы знаем, где сейчас гонители тех времен — где-то на задворках истории, я бы даже сказал совсем жестко: на помойке истории. Пусть задумаются те, кто поднимает руку на Православную Церковь нашу на Украине. Нельзя повторять ошибки тех, кто совершил преступление против Церкви. Бог поругаем не бывает. Церковь не поднимает народные волнения, не призывает к политическим выступлениям, но Церковь молится, и ее молитва достигает престола Божия — как во времена Патриарха Тихона, так, верим, и в наше время..