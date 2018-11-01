Порошенко готовит имитацию войны с Россией. Скандальное видео на Первом канале Политика // Вчера, 22:53 // 165

Для срыва выборов на Украине, установления диктатуры и дальнейшего обострения отношений с Россией Петр Порошенко планирует новые, еще более изощренные провокации. Так он вполне может имитировать приграничные стычки с российскими вооруженными силами, чтобы у Запада не оставалось другого выбора кроме как выступить на стороне Киева, считает эксперт Первого канала, ректор Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин.

Для этого практически все готово: есть американские специалисты, ЧВК и спецподразделения способные выполнить любой приказ. За пределы имитации конфликта Петру Порошенко выходить опасно. При реальном столкновении с Россией все может закончится русскими танками на улицах Львова, считают военные эксперты. Смотри видео:







