Алексей Литвиненко: народная экономика - это реальность

По мнению известного общественного деятеля, подвижника и аграрного пропагандиста Алексея Литвиненко построение настоящей народной экономики - возможно. В частности он уверен в следующем:

Народная экономика, это организация единой системы производств с участием всего населения в данном регионе.

Основные свойства такой системы, это: – Возникновение и организация внутреннего рынка между участниками.

– Повышение покупательной способности населения – участников данной системы, как следствие организации огромного числа рабочих мест внутри системы и создание условий для рентабельной деятельности.

– Возможность решения социальных условий жизни населения – участников системы.

Основная проблема.

Отсутствие наглядного примера, как опыта у населения и слабое финансовое наполнение.

Анализ и предложение самых первых организационных действий.

1. При отсутствии достаточных средств для начального финансирования полного необходимого процесса организации начальных затратных производств, не стоит и начинать.

ВАЖНО! Первоначальный результат организации деятельности производств с участием населения, должен быть обязательно положительным!

2. Необходимы организационные мероприятия направленные на организацию деятельности с участием сельского населения, через организацию систем кооперации. При этом, при первоначальных действиях, эту организацию должна взять конкретная структура. Именно она должна создавать практические условия для возможности планирования деятельности каждого потенциального участника и создание всех первоначальных материальных и стимулирующих условий. Например. Организация выращивания овощей. Необходимо первоначально иметь возможность обучить и организовать контроль за процессом со стороны специалиста, в том числе и специалиста практика. Про финансировать подготовку выделенной земли для выращивания данной культуры, закупку семян и заключение договора о закупочной цене с каждым производителем.

3. Вся организация деятельности населения, обязательно должна иметь кооперативную форму, даже если участником является семейный кооператив. При этом, необходимо внедрение принципа взаимного поручительства и ответственности, оформленной в виде договора внутри этой производственной системы кооператива и договора с организующей структурой.

4. Обязательным условием получения всех условий организации и деятельности системы народной экономики, есть привлечение к участию в этой системе городского населения, на добровольной, заинтересованной и взаимовыгодной основе. Во всех возможных видах и формах сотрудничества участников сельского населения и городского.

5. Все организационные действия и ответственность за эти действия перед участниками должна брать единая организационно координационная структура.





Руководитель общественной организации «Возрождение села»

Литвиненко Алексей Федорович. Тел. 0671825110