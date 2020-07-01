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Вторая волна коронавируса: противоядие есть

Вторая волна коронавируса: противоядие есть

Эксперты // 23:00, 12 июля 2020 // 295
Вторая волна коронавируса неизбежна, но противоядие есть, считает исследователь возможностей человека, ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин. Оно в мышлении, образе жизни и повышении вибраций. 
 
По мнению ученого: "Поверхностный анализ международных информационных потоков показывает, что вторая волна КОВИД 19 неизбежна. В ряде стран (Сербия, Израиль, Казахстан и др) вновь введены ограничения, карантины и даже комендантский час. ВОЗ утверждает, что новые пики коронавируса неизбежны, а это грозит существенными ударами по социальной инфраструктуре, экономике и безопасности граждан.
 
Новая изоляция может вызвать приступы отчаяния, психозы и даже суицид. Как ведут себя отчаявшиеся люди видно на примере США и той же Сербии. Они выдвигаются на улицы и громят все на своем пути. России такие сценарии противопоказаны. Нам необходима стабильность.
 
Поэтому я предлагаю комплексную программу состоящую из работы с тонким телом, мышлением, психикой и физическим здоровьем. Она получила название Лаборатория активного долголетия "АМАРАНТ". В нее входит комплекс упражнений из тибетской гимнастики, приветствия Солнцу и растяжек.
Так же проводится очищение организма от шлаков  и токсинов.
 
Мышление и энергетика корректируются с помощью медитаций, мантротерапии и специализированных упражнений.
 
Отмечу, что наша судьба в наших руках. Надо лишь поверить, что мы можем все!"

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