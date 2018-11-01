Комиксы в политике: США нагнетают информационную истерию

В США вышли вызывающие комиксы, в которых президент России представлен в негативном виде и речь идет об атаке на Красную площадь и Кремль. Эксперты предполагают, что такие внешне "невинные развлечения" имеют далеко идущий негативный информационно-психологический компонент и могут быть прелюдией к дальнейшему обострению отношений между Москвой и Вашингтоном. Дискуссия развивалась в студии Первого канала на программе Время покажет. Свою позицию высказал ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин:



