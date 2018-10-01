Ораторский батл на Первом: Соин против двух украинских экспертов. Видео! Политика // Сегодня, 11:55 // 0

Международная обстановка отражается на остроте дискуссий экспертов в программе Первого канала России "Время покажет". Порой они не уступают ораторским батлам начала 90х годов. Предлагаем вниманию интеллектуальную схватку двух экспертов из Украины против российского аналитика, ректора Европейского института ЮСТО Дмитрия Соина.

Поводом к жесткой полемике послужил вопрос о том на ком лежит ответственность за провокацию в Керченском проливе, когда в российские территориальные воды вторглись корабли ВМС Украины. В итоге Дмитрию Соину удалось отстоять правду: Киев дал команду на прорыв в Керченский пролив, а следовательно он и несет ответственность за случившееся. Смотрите видео:







