Азербайджано-Турецкие интриги на Кавказе. Скандальные откровения Исмаила Шабанова
В мире
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Сегодня, 16:14
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Геополитическая конкуренция за влияние на Кавказе порождает многочисленные интриги и гамбиты. Какую политику реально проводит тандем Азербайджан - Турция в программе "Без Цензуры!" обсуждают ее ведущий Дмитрий Соин с экспертами: Исмаилом Шабановым и Игорем Корецким.
Общее мнение экспертов сводится к тому, что Баку и Анкара интригуют против Москвы. Пантюркизм - это опасный вызов России, угроза стабильности и национальной безопасности, - уверен Исмаил Шабанов:
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