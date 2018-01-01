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Азербайджано-Турецкие интриги на Кавказе. Скандальные откровения Исмаила Шабанова

Азербайджано-Турецкие интриги на Кавказе. Скандальные откровения Исмаила Шабанова

В мире
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Сегодня, 16:14
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Геополитическая конкуренция за влияние на Кавказе порождает многочисленные интриги и гамбиты. Какую политику реально проводит тандем Азербайджан - Турция в программе "Без Цензуры!" обсуждают ее ведущий Дмитрий Соин с экспертами: Исмаилом Шабановым и Игорем Корецким.
 
Общее мнение экспертов сводится к тому, что Баку и Анкара интригуют против Москвы. Пантюркизм - это опасный вызов России, угроза стабильности и национальной безопасности, - уверен Исмаил Шабанов:
 

 

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