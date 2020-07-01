Парадоксальный гуманизм как роковая палка о двух концах

ИА "ТИРАС", публикует материал, ректора Европейского института ЮСТО, профессора Дмитрия Соина о термине "парадоксальный гуманизм". Многие из вас впервые столкнулись с данной трактовкой и мы поможем вам разобраться, как люди будучи приверженцами одной точки зрения, все же не подозревая об этом начинают себе противоречить и делать совсем наоборот.

Корр. Сегодня мы беседуем с ректором Европейского института JUSTO Дмитрием Юрьевичем Соиным. Добрый день, Дмитрий Юрьевич!

Д.С. Добрый!

Корр. Вы, по сути, ввели такое понятие, как "парадоксальный гуманизм". Расскажите, пожалуйста, что означает этот термин?

Д.С. Я бы начал с примеров, которые иногда иллюстрируют, что такое парадоксальный гуманизм. Допустим, люди начинают собирать подписи против издевательства над цирковыми животными. Они борются, их волнует, что лошадок дрессируют, тигров стимулируют плетками к тем или иным действиям. Но, после всех возмущений те же самые люди могут пойти в ресторан, заказать себе бифштекс или стейк из говядины и спокойно его есть. Вот это я называю парадоксальным гуманизмом. Если ты гуманист, то как можешь после выражения своих позиций брать и заказывать себе мясо? Тот продукт, из-за которого убиваются, причем мучительным способом, множество живых существ.

Или, допустим, люди собирают бродячих собак, кошек и тут же для них заказывают мясо, чтобы покормить. Тоже парадокс. Вы спасаете собак и кошек, но для этого, опять же, должны убить большое количество животных на фермах. Я постоянно подчеркиваю, что убийство очень мучительное: электротоком, кувалдой. Животные долго мучаются в агонии. Вот это и есть парадоксальный гуманизм, на мой взгляд, который ничего общего с гуманизмом не имеет, к сожалению.

Люди готовы бороться за газоны в своем городе и за лесопосадки в парках, но при этом даже не обращают внимание на то, что уничтожаются огромные пространства тайги, уничтожаются огромные площади плодородной земли. Это тоже парадоксальный гуманизм.

Человек может вздыхать, охать и ахать по поводу того, как голодают дети Африки, и при этом каждый день сам переедать. Вот простые примеры того, что такое парадоксальный гуманизм.

Корр. Сегодня мы беседовали с профессором, ректором Европейского института JUSTO Соиным Дмитрием Юрьевичем. Спасибо Вам.

Д.С. Спасибо.