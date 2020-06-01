ИА "ТИРАС" продолжает публикацию отрывков из книги исследователя возможностей человека, социолога, профессора Дмитрия Соина. Идеологическое, экономическое и практическое пособие по переезду из гибельных мегаполисов в сельскую местность проливает свет на все аспекты Новой жизни.

Сегодня все думающие люди обращаются к вопросам личных перспектив и будущего своих детей. Им понятно, что пребывание в "Каменных джунглях" реально угрожает здоровью, гармонии и даже жизни человека. Все шире круг тех, кто осознает, что существует 2 невосполнимых для людей ресурса – это время и здоровье. Мегаполис съедает и то и другое. Он не оставляет шансов на счастливую семейную жизнь, многодетность, развитие и долголетие.

Меня часто спрашивают, а есть ли альтернатива этому разрушительному пути? Да, есть! Альтернатива, - это освоение и обустройство экологически чистых, приспособленных к аграрному развитию территорий с чистой водой, свежим воздухом, полезными продуктами питания и нацеленными на саморазвитие единомышленниками. Для себя я обозначил идеологию деурбанизации и родовых усадеб термином - "Территория Спасения". Есть и более официальное название – «Территории устойчивого развития». Оба определения емко обозначают суть явления.

На начальном этапе проект подразумевал строительство ограниченного числа Родовых поместий, которые как предполагалось станут примером для дальнейшего внедрения этой идеи на всей территории России. Но жуткая эпидемия короновируса, экономические потрясения, шок изоляции, страх голода, потеря работы, бизнеса и самих идейных основ цивилизации потребления открыл сознание людей для решительного изменения образа, стиля и смысла жизни.

Люди земли и Солнца

Идея обращения к своим корням, к экологии и гармонии имеет несколько фундаментальных истоков. Первый и самый главный - это природа человеческой сущности, человеческого мышления и ментальности. Изначально мы были народом Земли и Солнца. Поколения наших предков развивались в гармонии с космосом, природой, окружающим миром и внутренним Я. Поэтому мы даже родившись в городе, так легко приходим к мысли, что жить нужно на земле. В этом причина многокилометровых пробок на выезд из Москвы и других городов на выходные и праздники, когда миллионы горожан мечтают хотя бы пару дней побыть на своих дачах. В этом же объяснение жуткого массового стресса в период карантина и «самоизоляции». Наш человек не может долго находиться в заперти, в скворечнике своей квартиры на 10, 20 или еще каком нибудь этаже…





Обратитесь к священным книгам. Они описывают изначального человека, как созданное Богом живое существо, проживающее в природных условиях. Это описание Эдема. Если мы берем Веды (Золотой и Серебряный век), то видим тоже самое. Нахождение человека в каменных клетках, бетонных многоэтажных домах, в пространстве, где одновременно двигаются выбрасывая тяжелые металлы выхлопных газов миллионы автомобилей, где повышенный шум, токсичность и электромагнитные излучения - неестественно, вредно и опасно для жизни.





Интуитивно люди чувствуют угрозу и ищут выход из «каменного мешка». В той же Москве в пятницу, начиная с обеда, миллионные массы покидают город в разных направлениях, используя общественный и личный транспорт, из-за чего возникают гигантские автомобильные пробки. Это касается и других мегаполисов. Внешне это выглядит как бегство. Во время эпидемии короновируса идея бегства из мегаполисов охватила широкие массы мыслящих людей, причем не только в Москве или Питере, но и по всему цивилизованному миру. Люди насиделись под замком, натерпелись контроля пропусков и пережили опасения голода и роста криминала. Теперь они хотят на свободу!





По логике ничто не мешает человеку отдыхать у себя в квартире. Все же замечательно: телевизор, пивко, интернет. Но, люди стремятся восстановить силы, отдохнуть, набраться новых эмоций на ПРИРОДЕ. Походить по траве, прочувствовать солнечные лучи, вдохнуть полной грудью чистый воздух. Это для нас естественно.

Ну вспомните собственные ощущения от сна на даче… тишина, свежие струи воздуха… Это высшее наслаждение. А чего стоит созерцание звезд на чистом ночном небе. Такого вы не увидите в ослепшем от собственного освещения мегаполисе. Там же вы из-за грохота машин не услышите пение птиц… Возможно уже никогда. Мрачно, правда?





С социально-экономических позиций, в постоиндустриальную эпоху мегаполисы себя исчерпали. Житель города, а я сейчас говорю о значительном проценте этих жителей, если не о большинстве, зашёл в тупик - социальный, финансовый, личностный. Раньше люди ехали в большие города в поисках более высокой зарплаты, самореализации и возможности карьерного роста, потому что мегаполисы были центрами власти, финансовой элиты, промышленных и торговых секторов. Это, как приманка, как яркая блесна срывало людей с мест. Они находили работу, мечтая о счастливой жизни. Но увы, при этом допуская классическую ошибку.

Дело в том, что какие бы не были высокие зарплаты, в мегаполисе деньги быстро съедаются арендой жилья, высокой стоимостью услуг и самими стандартами жизни. Стоит только зайти в кофейню, ресторан, кинотеатр и выпить всего лишь чайничек чая или чашечку кофе и вы уже попали примерно на 500 рублей. А пообедав можно вполне расстаться с полутора-двумя тысячами рублей. Это еще по скромному. Вот лишь один из примеров городской иллюзии. Циничная технология обнуления высоких зарплат дороговизной жизни.

У рабов мегаполисов, как у пресловутых осликов, перед глазами извечная морковка материального процветания, а реально – суета и пустота. То же в большинстве случаев касается карьеры, славы и признания. За редким исключением миражи и надежды рассыпаются.

Искатели урбанистического счастья осознают печальные реалии, когда уже нет здоровья, время потеряно, надежды растворились и окончательно понятно, что даже жилье купить не получается. Не говоря уже более высоких стандартах существования.