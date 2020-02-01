Юго-западный филиал Сбербанка признал профессиональную компетентность Анны Голошумовой

Нападки Юго-Западного Сбербанка на бывшего кандидата в мэры города Сочи Анну Голошумову потерпели фиаско. Информацию об этом сообщил ее представитель. Теперь Банку придётся вернуть госпоже Голошумовой ее честно заработанное вознаграждение

Ситуация развивалась следующим образом. Сбербанк России (в лице Юго-Западного банка) оспаривал сделку должника ЗАО «Комбинат «Каскад» заключённую до введения конкурсного производства, которую исполняла и оплатила из денежных средств, поступивших от реализации имущества Анна Голошумова. Общая сумма по сделке была 35 млн. рублей. Указанная сделка представляла собой проведение ремонтных работ на объекте площадью около 5 тыс. квадратных метров и была заключена должником в целях сохранения имущества.

Стоит заметить, что Юго-Западный банк Сбербанка России неоднократно пытался продать свои права требования в сумме более 500 млн.руб. к заемщику и поручителям на торгах и ему это это практически удалось совершить, если бы два покупателя вышеуказанных долгов не отказались бы от их приобретения за сумму в 110 млн.руб. Итак сделка исполнена, имущество Должника, обременённое залогом реализовано по цене 216 млн. рублей. Выгода для Сбербанка очевидна. Однако, получив положенные ему по закону деньги, ему становится мало. Более того, как оказалось, Юго-Западный Сбербанк за полгода до реализации имущества получает через службу судебных приставом имущество ещё одного залогодателя стоимостью 237 млн. руб. скрыв это от Голошумовой.

Юго-Западный Сбербанк решает получить еще дополнительно ещё 35 млн. рублей. И подаёт заявление в Краснодарский арбитраж об оспаривании этой сделки и взыскания с управляющего Голошумовой убытков. В свою очередь Голошумова обращается в арбитражный суд с заявлением о взыскании своего процентного вознаграждения в сумме около 9 млн. с учетом удачной реализации залога и погашения в соответствии с законом о банкротстве требований залогового кредитора Сбербанк. Однако Юго-Западный Сбербанк предпринимает меры по отстранению Голошумовой от процедуры банкротства. Арбитражный суд Краснодара признаёт сделку в 35 млн. недействительной, потом отказывает Голошумовой в получении ею законного вознаграждения (все ссылки Сбербанка относятся к исполнению ею этой сделки).

Однако, в арбитражном суде кассационной инстанции 10.12.2019 г., где рассматривалась кассационная жалоба на признание этой сделки недействительной, Сбербанк заявил, что «данная сделка непосредственно заключена должником и третьим лицом и на права и обязанности отстранённого арбитражного управляющего не влияют». В судебном же заседании 11.12.2019 г. о взыскании с Голошумовой убытков по заявлению Сбербанка в размере 35 млн.руб. Сбербанк подтвердил свой довод о том, что исполнение Голошумовой сделки в 35 млн. руб. и признание ее недействительной для арбитражного управляющего последствий не несёт , равно как и ее права и законные интересы оспоренная сделка не нарушает.

Соответственно, после всего вышеописанного и сказанного возникает вопрос: зачем Юго-Западный Сбербанк оспаривал сделку, почему лишил законного вознаграждения Голошумову по выдуманным им обстоятельствам, почему подаёт на неё заявление о взыскании убытков, при этом считая, что ее вина отсутствует (соответственно, отсутствуют и убытки). Видимо, теперь Сбербанку придётся оплатить вознаграждение Голошумовой в сумме почти 9 млн.рублей и отозвать своё заявление о взыскании с неё убытков, иной выход у него отсутствует, полагает представитель экс-кандидата на пост мэра Сочи.