Источники Силы России: живая и мертвая вода родников

Социолог, исследователь возможностей человека, профессор Дмитрий Соин анонсировал новый проект: Источники Силы России. Он представляет собой серию репортажей с мест где бьют родники обладающие целебными свойствами, мощной энергией и духовными основами. Предлагаем вниманию видеоролик и его текстовую версию:

Я продолжаю серию своих репортажей о "Местах Силы" центральной части России. Мы привыкли ехать за источником вдохновения куда-то в Тибет, в Индию, в Южную Америку-куда угодно, не обращая внимания на то, что лежит прямо под ногами. Обратите внимание на этот источник. Он выбивает прямо из под горы и несёт свои воды дальше в купель.

Русская Православная Церковь признаёт его святым. А местные жители уверенны в том, что он помогает поддерживать здоровье. Эта вода исцеляет, а если вы ею умоетесь или тем более искупаетесь, то она снимет даже очень сильное психологическое напряжение. Я сейчас проверю это на ваших глазах и поделюсь своими ощущениями.

Помогает! Честно, помогает. Ощущения на ладонях и на лице- самые прекрасные. А сейчас ещё несколько слов о самой купеле. В ней, принято окунаться на Крещение, потому что эта вода не замерзает. И это придаёт особую силу тем, кто решается на это в морозы. И в обычное время соприкосновение с этой водой подарит вам великолепное самоощущение и высокий тонус.

Смотрите, как прозрачна эта вода. Она как "детская слеза". И друзья мои, это всё здесь, в России. Два часа езды от Москвы. Вы можете сюда приехать, насладиться энергетикой, соприкоснуться с целительной силой этой воды. Попрактиковать йогу и любые другие виды гимнастики. Можно просто придти и пособирать цветы. Насладиться окружающими ландшафтам, вдохнуть этот воздух и чувствовать настоящий кайф! Это всё Места Силы России. Благодать.



