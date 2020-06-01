Сегодня готовится к выпуску книга ректора Европейского института ЮСТО, профессора, социолога, исследователя возможностей человека Дмитрия Соина. Она посвящена деурбанизации - осознанному изменению образа жизни горожан сделавших в итоге выбор в пользу природы, фермерства и экопоселений. Окончательное название книги еще не известно, но предварительно на обложке будет написано "Территория Спасения". Автор сам предпочел жизнь на земле, построил дом и организовал эффективную хозяйственную деятельность.

Предлагаем вниманию некоторые главы книги, которые автор любезно предоставил редакции:

Жизнь на природе или смерть! Ваш выбор, господа?

Наша миссия – доказать и на личном примере продемонстрировать, что альтернатива монотонно-токсичному проживанию в мегаполисах есть. Она проста, понятна и реально достижима. Более того, эта альтернатива на фоне короновирусной истерии, экономического кризиса, деградации старых моделей социального взаимодействия и управления превращается в панацею и метод спасения. Когда медицинский прессинг, различные формы изоляции и ограничения становятся повседневным кошмаром, нам следует действовать быстро и решительно меняя вектор своего развития с токсичного сценария на экологичный.

Для старта достаточно принять решение, найти единомышленников, выбрать красивое, удобное место и приступить к строительству дома. Мы поможем! Профессиональными советами и прямым участием в деле обустройства вашего родового имения. Я лично прошел все этапы этого пути от закладки фундамента до новоселья. От новоселья до обустройства двора: сад, огород, птичник, теплицы, автономный газ, электроэнергия и вода. И главное свобода духа и тела, простор и чистый воздух. А теперь подробнее обо всем!





Право выбора – величайшее из прав, дарованных человеку Богом. Но пользуются им далеко не все. Мысли, изложенные на этих страницах обращены к тем, кто готов сделать свой выбор. Выбор в пользу экологии, здоровья, долголетия, семейных ценностей, духовности, справедливости и в конечном итоге самой жизни. До пресловутого короновируса и обрушения существующих социальных, экономических и политических механизмов можно было проявлять колебания. Но не сейчас. Каждый упущенный день может загнать в тупик любого даже очень успешного в уходящем мире человека. В период карантина, оказавшись в изоляции миллионы горожан испытали сильные страдания, стресс, неудобства и эта психологическая травма будет еще долго темной тенью нависать над сознанием миллионов.





Битва за глоток свежего воздуха и чистой воды только начинается. В прошлом она проходила почти незаметно. Многим казалось, что ресурсы планеты безграничны и еды, воды, воздуха, просто зеленой травы хватит на всех. Но колокол прозвонил и мы с удивлением стали узнавать, что этих благ становится все меньше. Да, время правды пришло и вывод один – самоуничтожение человечества вошло в кульминационную стадию. Мы носим, едим, вдыхаем, пьем токсичную химию, которая реально убивает миллионы людей.

Под гипер-токсичным воздействием оказались жители городов. Их еще называют заложниками «каменных мешков». А короновирусный карантин превратил горожан еще и узников своих собственных квартир. Лишенные прав на экологию, чистый воздух, натуральные продукты, природу обитатели мегаполисов рискуют превратиться в мамонтов, о которых сегодня говорят в прошедшем времени. Почему? Потому что они вымерли. Промышленные выбросы, выхлопные газы, постоянное электоро-магнитное излучение, – это далеко не полный перечень источников провоцирующих неизлечимые заболевания и существенно сокращающих жизнь человека. То есть самого ценного, что есть у людей.

Сходим с ума в пробках, толкаемся в метро, дышим смогом, облучаемся электоромагнитными полями, травимся фастфудами и реально гибнем в адской круговерти мегаполиса. А тут еще и эпидемии, которые ранее нами воспринимались как что-то из далекой истории. А сегодня это реальный травмирующий фактор парализовавший мировую экономику и вторгшийся в личную жизни каждого. Карантины, продуктовый ажиотаж, растущая безработица – вот визитная карточка мегаполиса этих дней. И мы, по- прежнему, хотим там жить?





Ученые, политики, религиозные деятели и общественные активисты все громче говорят о том, что России необходимы меры по оздоровлению населения, повышению рождаемости, внедрению в семью традиционных и нравственных основ. И это понятно. Ведь для развития страны и сохранения занимаемых ею территорий необходим постоянный прирост населения. А оно сокращается и тормозить это все сложнее. Для изменения ситуации в нашу жизнь должны быть возвращены утраченные принципы единства с природой, экологизм, общинность и традиции. Но в крупных городах этому препятствует сама жизнь. Мегаполис разлагает и атомизирует личность.

Постоянная гонка за деньгами, жесткая конкуренция, стояние в пробках, погружение в толпу, многочасовые переезды в метро или общественном транспорте загоняют человека в тупик. Он вынужден как ослик за морковкой бежать за иллюзорными ценностями эпохи потребления. Так и пробегают миллионы людей короткую жизненную дистанцию от роддома до кладбища, в итоге так и не поняв, что вообще было интересного и яркого в их судьбе.