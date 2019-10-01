Дмитрий Соин: Разврат проникает в общество, когда разрушаются традиции. Видео!

Институт семьи везде, не только в России, а и во всем мире начинает разрушаться на фоне исчезновения традиционных основ общества, на фоне девальвации духовных ценностей. Полноценная классическая семья - это продукт традиционного общества и духовности. Именно религия диктует определенные правила формирования семьи. Она определяет, что, например, должен быть один муж и одна жена. Что измена - это грех, уход из семьи - это грех и так далее. Религия закладывает параметры семейной жизни. Есть религии, где говорится, что у мужчины может быть много жен, а есть религии на некоторых на островах, где можно иметь много мужей. Религиозная основа семьи очень важна.

Второй момент - это традиция. Традиция и духовность всегда идут бок о бок и, зачастую, взаимно интегрированы. Когда в обществе есть традиция, будут семьи и будут многодетные семьи. Когда она исчезает, институт семьи превращается из брака в гражданский брак, из гражданского брака в просто какой-то гостевой, а из гостевого все собираются и идут развлекаться в ближайший свинг клуб. Вот этим заканчивается отсутствие традиций. Забейте в поисковик "свинг клубы Москвы" и вас обрадует их количество. Я думаю, оно не уступит количеству православных храмов. Может я немного утрирую, но разврат проникает в общество на фоне разрушения традиций. По другому разврат не возможен, потому что он осуждается.

Он проникает в общество на фоне разрушения религиозных устоев, потому что любая религия разврат считает содомией и смертным грехом. Если человек идет на разврат, он подразумевает, что гореть ему в аду. Когда же человек перестает верить в Бога, либо верит условно, - ведь много условно верящих в Бога, которые называют себя православными, но не ходят в церковь и не за что не переживают,- такие люди тоже могут позволить себе содомский грех. А искренне верующий человек никогда на это не пойдет, потому что понимает, что будет Божья кара.

Разрушение традиции, разрушение духовности усиливается социальными проблемами, когда мужчина перестает зарабатывать деньги. Традиционный брак построен на том, что жена - хранительница очага; она занимается, в первую очередь, обустройством дома, воспитанием детей, созданием уюта. А мужчина - это поставщик материальных благ в семью. Так было всегда на Руси и в любом традиционном обществе.

В тот момент, когда мужчина теряет работу, теряет социальный статус, и женщина должна его заместить, - ведь надо кушать, покупать одежду,- женщина начинает вкалывать, как папа Карло, как лошадь, как угодно это назовите. И постепенно она перестает быть женщиной. В результативной части мы получаем то, что получаем. Женщина начинает ходить на работу, у нее, когда она ходит на работу, вольно или невольно появляются романы на стороне. Потом идут разводы, потом новые браки, снова разводы. И вот так ломается институт семьи.



