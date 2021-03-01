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Дмитрий Соин: как психосоматика влияет на ваш вес

Дмитрий Соин: как психосоматика влияет на ваш вес

Эксперты // 10:54, 17 марта 2021 // 106
ИА "ТИРАС", презентует видеоролик, ректора Европейского института, автора программы активного долголетия "Амарант", коуча личностного роста, психолога Дмитрия Соина с темой, как психосоматика влияет на вес и здоровье человека:
 

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