Загрузка. Пожалуйста, подождите...
НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ СНГ
События в политике, обществе, спорте. Сводка происшествий. Интервью
2021
iа.tirаs.ru@gmаil.соm
/
/
адрес редакции
ИА «ТИРАС»
Show navigation
Hide navigation
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
В МИРЕ
ЕВРАЗИЯ
ЭКСПЕРТЫ
ИНТЕРВЬЮ
ОБЩЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
РЕЛИГИЯ
ВОЕННОЕ
ЗДОРОВЬЕ
МОДА
СОБЫТИЯ
СПОРТ
Дмитрий Соин: как психосоматика влияет на ваш вес
Эксперты // 10:54, 17 марта 2021 //
106
ИА "ТИРАС", презентует видеоролик, ректора Европейского института, автора программы активного долголетия "Амарант", коуча личностного роста, психолога Дмитрия Соина с темой, как психосоматика влияет на вес и здоровье человека:
ДРУГОЕ ПО ТЕМЕ:
Дмитрий Соин: банный детокс омолодит ваш организм
От долголетия к бессмертию: о проекте Амарант
Дмитрий Соин о личностоном росте, Цели и результате
РАНЕЕ ПО РАЗДЕЛУ:
Дмитрий Соин: банный детокс омолодит ваш организм
«Лучший способ предсказать будущее – это создать его» Авраам Линкольн
В чем причина высокой смертности в России и как побороть эту тенденцию ?
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.