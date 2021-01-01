«Лучший способ предсказать будущее – это создать его» Авраам Линкольн

Известный политик и общественный деятель

Эксперт федеральных каналов ТВ

Доктор философии и социальных наук,

Профессор Дмитрий Соин

Представляет проект

Международного миротворческого экологического движения ВОСХОЖДЕНИЕ

В рамках которого, на площадке Европейского института JUSTO стартует Авторский курс:

ВОСХОЖДЕНИЕ - Новые лидеры России и Мира

Первая ступень: система прикладной социальной политологии

УЧИСЬ, РАБОТАЙ И ПОБЕЖДАЙ ВМЕСТЕ С НАМИ

Курс Прикладной Политологии – это первая Ступень ВОСХОЖДЕНИЯ, которая поможет осуществить подготовку будущих наставников для нашего Проекта.

Пройдя наш Курс, слушатель овладеет уникальными компетенциями и практиками, которые позволят ему превосходно ориентироваться в нашем стремительно трансформирующемся Мире. И не только. Выпускники нашего Курса смогут использовать полученные знания при повседневном общении между руководителями и подчиненными, эффективнее проводить переговоры с партнерами по бизнесу, грамотно выстраивать отношения в семье, научатся проводить мастер-классы, выступать перед аудиторией, вести семинары.



Когда то первый президент США, Авраам Линкольн сказал:

«Лучший способ предсказать будущее – это создать его»



В России взял старт большой электоральный цикл, который, начавшись с парламентских выборов нового состава Государственной Думы должен завершиться в 2024 году выборами Президента Российской Федерации. К этому времени в нашей Стране должен сформироваться Проект, благодаря которому Россия станет глобальным идеологическим Лидером, демонстрируя возможности позитивной трансформации общественного пространства на основе экологических, природоподобных технологий, позволяющих раскрыть новые возможности как каждого отдельного человека, так и общества в целом, стремясь при этом к полной гармонии с окружающим миром.

При этом, мы остаемся реалистами и не боремся с существующей системой, лишь модифицируем ее элементы и вступая в партнерские отношения с другими элементами.

Ссылка на сайт Европейского института JUSTO: [url=http://]http://ejusto.ru[/url]

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