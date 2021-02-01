В чем причина высокой смертности в России и как побороть эту тенденцию ?

В 2020 году убыль населения в России превысила прирост на более чем 500 тысяч человек а при том что в гражданство России было принято принято так же более 500 тысяч человек, не сложно посчитать, что естественная убыль населения России в 2020 г. превысила 1 млн. человек. При этом, смертность по причине COVID составила всего порядка 60 тысяч человек. Анализ смертности показывает что основная доля смертей в России происходит от сердечно сосудистых заболеваний (инфаркт , инсульт) Что является толчком этих заболеваний ? Это малоподвижный образ жизни в токсичных мегаполисах , грязный воздух, стрессы, облучение, тяжелые металлы Жизнь в мегаполисе – равнозначна работе на вредном производства. Поддержка тренда на многодетность остается лишь декоративной … Но самые большие риски заболевания несет в себе питание. Тренд на употребление фаст фуда – это тренд на потребление канцерогенов и аллергенов. Как ограничить действие фаст фуда, равнозначного по своей вредности курению ? Возникает желание постоянно повторять вкусовые эффекты Сосредоточение населения в токсичных мегаполисах – это то что создает предпосылки для болезней и высокой смертности и низкой рождаемости. Что же дает человеку переезд за пределы мегаполиса ?

Об этом в своем репортаже рассказывает Ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин.







