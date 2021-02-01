В чем причина высокой смертности в России и как побороть эту тенденцию ?
Эксперты // Вчера, 04:24 // 112
В 2020 году убыль населения в России превысила прирост на более чем 500 тысяч человек а при том что в гражданство России было принято принято так же более 500 тысяч человек, не сложно посчитать, что естественная убыль населения России в 2020 г. превысила 1 млн. человек.
При этом, смертность по причине COVID составила всего порядка 60 тысяч человек.
Анализ смертности показывает что основная доля смертей в России происходит от сердечно сосудистых заболеваний (инфаркт , инсульт)
Что является толчком этих заболеваний ?
Это малоподвижный образ жизни в токсичных мегаполисах , грязный воздух, стрессы, облучение, тяжелые металлы
Жизнь в мегаполисе – равнозначна работе на вредном производства.
Поддержка тренда на многодетность остается лишь декоративной …
Но самые большие риски заболевания несет в себе питание.
Тренд на употребление фаст фуда – это тренд на потребление канцерогенов и аллергенов.
Как ограничить действие фаст фуда, равнозначного по своей вредности курению ?
Возникает желание постоянно повторять вкусовые эффекты
Сосредоточение населения в токсичных мегаполисах – это то что создает предпосылки для болезней и высокой смертности и низкой рождаемости.
Что же дает человеку переезд за пределы мегаполиса ?
Об этом в своем репортаже рассказывает Ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин.