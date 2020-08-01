МАНИПУЛЯЦИЯ: УДАР ПО СОЗНАНИЮ! ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ и НАПАДЕНИЯ!

Профессор, социолог, психолог и политтехнолог Дмитрий Соин презентует курс по манипуляции сознанием человека. Программа Соина поможет выявлять и нейтрализовывать манипуляторов. Так же вы научитесь вести эффективные переговоры, социальную и политическую коммуникацию, дискутировать и выступать перед видеокамерой.

Предлагаем вниманию презентационный ролик Дмитрия Соина и его письменную версию:

Современный мир построен на манипуляции. Манипуляция применяется в политике, в госуправлении, в бизнесе и в личной жизни. Поэтому, очень важно знать технологию управления сознанием. Важно знать основные ее приемы. И здесь речь не идёт о том, что вы будете кем-то манипулировать, хотя тренинг построен на манипуляции. Тут важно то, что вы будете понимать, что вами манипулируют и вы сможете защититься от приемов манипулятора. Более того, когда вы в качестве кандидата в депутаты, в качестве переговорщика по бизнес темам будете владеть такими приемами, то ваша конкурентноспособность существенно возрастет.

Подобные приемы удобно применять и на телевидении и на дебатах. Я разработал специальный курс «Манипуляция сознанием: Защита и нападение".

Он основан на моём личном опыте. Потому что я за свою жизнь побывал во многих сферах. От политики до бизнеса. Всё это я упокавал в концентрированный курс, где мы пошагово изучаем, первое:

- Что такое манипуляция и чем она отличается от других видов коммуникаций.

Второе, - ступени манипуляции сознанием. От управления человеком через тщеславие до управления человеком через его алчность.

Но хочу предупредить о том, что освоив этот курс, вы разочаруетесь во многих своих друзьях и близких. В них вы можете увидеть не милых людей, а расчетливых манипуляторов.

Мой курс изменит вашу жизнт, сделает вас другими. Если вы готовы к Новой реальности - добро пожаловать на тренинг.