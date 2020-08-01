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Святой источник ЯСНОГОРЬЯ: исцеление и омоложение

Святой источник ЯСНОГОРЬЯ: исцеление и омоложение

Эксперты // 16:31, 20 августа 2020 // 115

Профессор Дмитрий Соин продолжает исследовать и находить Места Силы России. Одно из них в Ясногорском Районе Тульской Области. Это Святой источник, который обладает исцеляющими и омолаживающими свойствами. Ему посвящено видео отснятое профессором Соиным у источника. 

Предлагаем вниманию текстовую версию и авторский ролик ученого.

Будни профессора Соина на территории спасения! Выпуск №2. Место Силы- Святой Источник! 

Это то самое место, о котором я говорю близким, друзьям и тем с кем хочу поделиться сокровенным. Это источник, который признан РПЦ, как Святой.

 Местные жители, которые от своих бабушек, прабабушек слышали много интересных вещей о нем, утверждают, что эта вода целебная и имеет свойства исцелять людей. Поэтому, сюда приходят те, кто испытывает недуги.

 Источник выбивает из под горы и обладает очень чистой водой. Источник никогда не замерзает. Ещё здесь рядом есть так называемый "Гремящий колодец". Мистическое место известное тем, что раньше там совершались древние заговоры и ритуалы по вызыванию дождя. 

Когда спрашивал у местных на сколько это работает, мне говорили, что работает. Сюда принято приехать и совершить омовение. Нужно умыть лицо и протереть мокрыми ладонями волосы.

 Местные красавицы, говорят, что эта вода положительно влияет на кожу. Среди женщин умывание этой водой - очень популярно.

 Зачастую, мы едем за три-девять земель в поисках чуда. В Тибет, в Южную Америку, куда угодно, а вот это чудо находится в двух часах езды от Москвы. Так что, каждый может приобщится к тому, что ему подарит здоровье и долголетие.

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