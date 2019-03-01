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В Европейском институте открыт курс имидж-маркетинга

В Европейском институте открыт курс имидж-маркетинга

Эксперты // Сегодня, 13:55 // 0
Ректор Европеского института ЮСТО, Дмитрий Соин рассказывает об уникальном курсе по подготовке специалистов в области создания и продвижения имиджа.

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