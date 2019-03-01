Загрузка. Пожалуйста, подождите...
НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ СНГ
События в политике, обществе, спорте. Сводка происшествий. Интервью
2019
iа.tirаs.ru@gmаil.соm
/
/
адрес редакции
ИА «ТИРАС»
Show navigation
Hide navigation
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
В МИРЕ
ЕВРАЗИЯ
ЭКСПЕРТЫ
ИНТЕРВЬЮ
ОБЩЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
РЕЛИГИЯ
ВОЕННОЕ
ЗДОРОВЬЕ
МОДА
СОБЫТИЯ
СПОРТ
В Европейском институте открыт курс имидж-маркетинга
Эксперты // Сегодня, 13:55 //
0
Ректор Европеского института ЮСТО, Дмитрий Соин рассказывает об уникальном курсе по подготовке специалистов в области создания и продвижения имиджа.
ДРУГОЕ ПО ТЕМЕ:
В европейском институте JUSTO создадут Центр астрологического менеджмента и ...
Имидж-маркетинг в Европейском институте JUSTO
Дмитрий Соин: профессия имиджмейкера - шаг к карьерному росту
РАНЕЕ ПО РАЗДЕЛУ:
Сергей Бабурин о Жоресе Алферове: он был советским патриотом и ученым.
Ораторские батлы - искусство невозможного в публичном выступлении
Темная сторона образования: как из детей делают винтики системы
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.