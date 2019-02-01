Ораторские батлы - искусство невозможного в публичном выступлении

Интерес к ораторскому искусству, публичным дебатам и карьере в социальной сфере постоянно возрастает. На эту потребность активной части российского общества динамично реагируют прогрессивные ученые и учебные заведения предлагающие авторские программы обучения по этому профилю. Так в Европейском институте ЮСТО разработана специальная программа по подготовке ораторов и профессиональных переговорщиков. Ее презентует профессиональный оратор, участник политических ток-шоу на Первом канале России Дмитрий Соин.

По мнению ученого: "Умение выступать, публично дебатировать и отстаивать свою позицию может помочь в жизни и карьере. Это пригодится в политике, социальной сфере, бизнесе и межличностных отношениях. Важно преодолеть в себе страх выступления перед видеокамерами или в больших аудиториях. Наш курс - лучшее средство личностного и профессионального роста на этом направлении", подчеркнул Дмитрий Соин.







