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Ораторские батлы - искусство невозможного в публичном выступлении

Ораторские батлы - искусство невозможного в публичном выступлении

Эксперты // 13:33, 26 февраля 2019 // 182
Интерес к ораторскому искусству, публичным дебатам и карьере в социальной сфере постоянно возрастает. На эту потребность активной части российского общества динамично реагируют прогрессивные ученые и учебные заведения предлагающие авторские программы обучения по этому профилю. Так в Европейском институте ЮСТО разработана специальная программа по подготовке ораторов и профессиональных переговорщиков. Ее презентует профессиональный оратор, участник политических ток-шоу на Первом канале России Дмитрий Соин.
 
По мнению ученого: "Умение выступать, публично дебатировать и отстаивать свою позицию может помочь в жизни и карьере.  Это пригодится в политике, социальной сфере, бизнесе и межличностных отношениях. Важно преодолеть в себе страх выступления перед видеокамерами или в больших аудиториях. Наш курс - лучшее средство личностного и профессионального роста на этом направлении", подчеркнул Дмитрий Соин.


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