Сергей Бабурин о Жоресе Алферове: он был советским патриотом и ученым.

Жорес Алферов до последних минут жизни был советским патриотом и великим ученым. Его уход - большая потеря для науки и общества, считает общественный деятель России, лидер РОС Сергей Бабурин.

Не стало Жореса Ивановича Алфёрова... Великого учёного, принципиального общественного деятеля. Он состоялся в Советскую эпоху и никогда от неё не отрекался.

Когда в 1999 как депутат Государственной Думы России он вышел из черномырдинской фракции «Наш дом - Россия» и перешёл в нашу депутатскую группу «Народовластие», видя, как он тяготится сидеть в зале среди своих прежних коллег, я предложил ему пересесть на моё официальное место в зале, всё равно я как заместитель Председателя ГосДумы чаще размещался в Президиуме. С тех пор мы познакомились ближе.





Жорес Иванович был советским патриотом. Продолжающийся в последние годы развал образования и науки угнетал его, вызывая бурные протесты.Его долго будет не хватать современному российскому обществу, а науке особенно.