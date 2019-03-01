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2019
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Сергей Бабурин о Жоресе Алферове: он был советским патриотом и ученым.

Сергей Бабурин о Жоресе Алферове: он был советским патриотом и ученым.

Эксперты // Сегодня, 06:31 // 0
Жорес Алферов до последних минут жизни был советским патриотом и великим ученым. Его уход - большая потеря для науки и общества, считает общественный деятель России, лидер РОС Сергей Бабурин. 
 
Не стало Жореса Ивановича Алфёрова... Великого учёного, принципиального общественного деятеля. Он состоялся в Советскую эпоху и никогда от неё не отрекался.
 
Когда в 1999 как депутат Государственной Думы России он вышел из черномырдинской фракции «Наш дом - Россия» и перешёл в нашу депутатскую группу «Народовластие», видя, как он тяготится сидеть в зале среди своих прежних коллег, я предложил ему пересесть на моё официальное место в зале, всё равно я как заместитель Председателя ГосДумы чаще размещался в Президиуме. С тех пор мы познакомились ближе.

Жорес Иванович был советским патриотом. Продолжающийся в последние годы развал образования и науки угнетал его, вызывая бурные протесты. 
Его долго будет не хватать современному российскому обществу, а науке особенно.

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