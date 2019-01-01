Всеволод Чаплин: Богоборческий Фанар уничтожает православие

Философский и религоведческий диспут вокруг антиправославных вылазок Фанара во главе с патриархом Варфоломеем не теряет своей актуальности. В него оказался вовлечен и священник, общественный деятель и религиозный мыслитель Всеволод Чаплин.

В чем опасность "линии" Фанара? Почему нельзя считать, что он "все равно православный, какая нам разница"? Глубинная проблема в том, что все обновленческие ереси, которые Фанар развивает, навеяны богоборческими силами - западными элитами. А их задача - превратить Православие в этнографическо-культурную резервацию, где экскурсоводы или видеотрансляции показывали бы милых странных людей, носящих прикольные одежды.

У такого "православия" не будет ни малейшего шанса менять жизнь людей, вмешиваться в эту жизнь, говорить о неправильности грехов и заблуждений, о единственной истине и единственном пути к спасению, выстраивать общественный порядок по Божию закону. Всего этого боятся упомянутые элиты. От всего этого они хотели бы "отделаться", загнав нас в удобное гетто. От всего этого давно отказался Фанар. Но без всего этого нет христианства, нет соли земли и света миру.

Об этом сегодня говорили с прихожанами и друзьями, читая Священное Писание.