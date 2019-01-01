Жесткие переговоры и ораторское искусство: новый курс Дмитрия Соина

24 января в Европейском институте ЮСТО состоялась презентация нового курса по ведению "жестких переговоров" и ораторскому искусству специалиста в области коммуникаций, эксперта центрального телевидения России, профессора Дмитрия Соина.

Выступая перед аудиторией состоявшей из предпринимателей, творческих работников и сотрудников корпораций ученый отметил, что предлагаемый курс - это сплав из наиболее эффективных технологий и практики. В его основе лежит личный опыт автора - профессионального переговорщика, политика, эксперта-международника и оратора, коим является Дмитрий Соин.

Любые переговоры начинаются с постановки цели, определения всех позитивных и негативных факторов, а так же тщательного изучения личности профессионала, который будет представлять противоположную сторону. Так же существенную роль играют сами коммуникативные техники. Об этом и не только Дмитрий Соин рассказал собравшимся в стенах Европейского института ЮСТО. Большинство слушателей выразили желание продолжить исследование такого вопроса, как эффективные переговоры.