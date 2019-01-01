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2019
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Жесткие переговоры и ораторское искусство: новый курс Дмитрия Соина

Жесткие переговоры и ораторское искусство: новый курс Дмитрия Соина

Эксперты // Вчера, 21:01 // 66
24 января в Европейском институте ЮСТО состоялась презентация нового курса по ведению "жестких переговоров" и ораторскому искусству специалиста в области коммуникаций, эксперта центрального телевидения России, профессора  Дмитрия Соина.
 
Выступая перед аудиторией состоявшей из предпринимателей, творческих работников и сотрудников корпораций ученый отметил, что предлагаемый курс - это сплав из наиболее эффективных технологий и практики. В его основе лежит личный опыт автора - профессионального переговорщика, политика, эксперта-международника и оратора, коим является Дмитрий Соин.
 
Любые переговоры начинаются с постановки цели, определения всех позитивных и негативных факторов, а так же тщательного изучения личности профессионала, который будет представлять противоположную сторону. Так же существенную роль играют сами коммуникативные техники. Об этом и не только Дмитрий Соин рассказал собравшимся в стенах Европейского института ЮСТО. Большинство слушателей выразили желание продолжить исследование такого вопроса, как эффективные переговоры.

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