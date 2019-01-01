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2019
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Грязь в больницах и мусор на улицах. Причина в менталитете! Видео!

Грязь в больницах и мусор на улицах. Причина в менталитете! Видео!

Эксперты // Вчера, 21:11 // 71
Почему мы сталкиваемся с грязью в больницах и мусором на улицах? Этот вопрос задают миллионы россиян. По мнению ректора Европейского института ЮСТО, профессора Дмитрия Соина - причина кроется в менталитете наших соотечественников, которые привыкли все перекладывать на плечи государства и чиновников. Хотя элементарная чистота в учреждениях, подъездах домов и на улице должна поддерживаться самими людьми.
 
Эту точку зрения Дмитрий Соин высказал на Первом канале России в программе "Время Покажет". Ученый полагает, что только работа над собой, над своим сознанием, повышение личной ответственности поможет стране преодолеть  бытовую разруху и необустроенность. Это задача не чиновников, а граждан. Смотрите видео:

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