Грязь в больницах и мусор на улицах. Причина в менталитете! Видео!

Почему мы сталкиваемся с грязью в больницах и мусором на улицах? Этот вопрос задают миллионы россиян. По мнению ректора Европейского института ЮСТО, профессора Дмитрия Соина - причина кроется в менталитете наших соотечественников, которые привыкли все перекладывать на плечи государства и чиновников. Хотя элементарная чистота в учреждениях, подъездах домов и на улице должна поддерживаться самими людьми.

Эту точку зрения Дмитрий Соин высказал на Первом канале России в программе "Время Покажет". Ученый полагает, что только работа над собой, над своим сознанием, повышение личной ответственности поможет стране преодолеть бытовую разруху и необустроенность. Это задача не чиновников, а граждан. Смотрите видео:



