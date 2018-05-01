Дмитрий Соин: почему нужно заниматься психологией?

По информации ИА"ТИРАС", профессор, этнолог, эксперт в области психологии влияния Дмитрий Соин поделился своим мнением на тему "почему нужно заниматься психологией".

"Каждый человек должен хорошо разбираться в психологии. Первый аргумент, в этом случае человеку легче управлять собой, он понимает причины перепадов своих настроений, тех или иных состояний и может своевременно управлять ими. Тем самым оказать самому себе помощь. Второе заключается в том, что психология присутствует в межличностных отношениях, отношениях мужчины и женщины, в отношениях родителей с детьми. Третье это карьерный рост. Люди, которые хорошо знают психологию, они несомненно быстрее растут, так как гораздо легче остальных находят общий язык со своим начальствойм, коллегами и подчиненными. Психология применяется в переговорах, когда нужно добиться того или иного результата. Поэтому занимайтесь, растите профессионально в этой области и поверьте вам понравится то что вы в итоге получите".