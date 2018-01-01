Украина войдет в современную историю, как страна в которой обезумевшие под массированным психологическим воздействием люди сносят исторические памятники. Причем в первую очередь героям имеющим прямое отношение к становлению украинской государственности и национальной идентичности, считает профессор, этнолог, эксперт в области психологии влияния Дмитрий Соин. Все началось с Ленина и советских солдат-освободителей, а закончилось генералиссимусом, графом Александром Суворовым.

Дмитрий Соин расценивает это, как историческую идиотию отягощенную амнезией. Граф Суворов, во главе русских солдат отвоевал для будущей Украины весь юг и Черноморское побережье у Турции. Но теперь и его памятники подлежат сносу, как символ имерской политики России. Они полные придурки! см. видео:



